Строящийся деревянный дом загорелся в Карелии

Специалисты потушили пожар в Медвежьегорске.

В 16:56 поступило сообщение о возгорании деревянного нежилого строящегося дома (из бруса), 6×4 кв. м., по ул. Пушкина.

Как рассказали в телеграм-канале Госкомитета Карелии по безопасности, на место происшествия выехал дежурный караул ПЧ-15 по охране Медвежьегорска, 2 АЦ, 4 человека личного состава.

Ликвидация пожара завершилась в 17:15. По прибытию на место подан 1 ствол Б от АЦ. Пожар повредил пол площадью 4 кв. м.

Пострадавших нет.