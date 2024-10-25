Строящийся дом загорелся ночью в Петрозаводске

Пожар начался в Петрозаводском районе Ключевая.

По сообщению МЧС Карелии, 4 ноября в 04.06 в Петрозаводске произошёл пожар в строящемся частном доме, расположенном по адресу: 2-й Гвардейский переулок, 6, в районе Ключевая.

Огонь повредил внутреннюю отделку помещения на площади 7 кв. метров. Сведений о пострадавших не поступало. Пожар тушили 9 человек на 3 единицах техники.

Той же ночью огонь серьезно повредил жилой дом в Петрозаводском районе Сайнаволок.