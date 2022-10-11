«Стройка стоит»: ремонт лестницы на Кукковке в Петрозаводске затянулся (ФОТОФАКТ)

Жители столицы Карелии интересуются, когда будет завершен ремонт лестничного спуска на улице Торнева.
Затянувшийся ремонт лестницы рядом с перекрестком улиц Ровио и Торнева вызывает беспокойство у жителей Кукковки. Фото долгостроя опубликовали в паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».
«На стенде указано, что работы должны были закончится еще в октябре. Но стройка стоит. Задавала вопрос ддминистрации города, ответа не получила. Когда же работы будут завершены?! Или опять подрядчик не справился с задачей и деньги налогоплательщиков улетели в воздух?», - пишет горожанка в паблике.
Напомним, в Петрозаводске обновляют пять изношенных лестничных спусков на Ключевой и на Кукковке. Полностью завершить работы планировалось в ноябре.
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