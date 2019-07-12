Студенческий отряд "Энергетик Карелии" провел профилактическую акцию ко Дню рыбака

Покупателям специализированного магазина рассказали о трех шагах подготовки к электробезопасной рыбалке.

Из года в год происходят несчастные случаи с любителями рыбной ловли, которые, увлекшись процессом, забывают о безопасности и попадают под напряжение.

Бойцы студенческого энергоотряда, работающего в филиале "Карелэнерго", раздали предупреждающие плакаты и памятки продавцам и посетителям специализированного магазина и рассказали об основных правилах электробезопасной рыбалки. Для этого нужно сделать всего три шага.

Шаг первый: выбирайте электробезопасное удилище.

Отдавайте предпочтение удилищам с гладкой поверхностью, на которой вода не образует токопроводящую пленку. Грязное и мокрое удилище проводит электрический ток намного лучше. Особенно осторожными нужно быть с углепластиковыми и телескопическими удочками. Первые отличаются высокой проводимостью и обязательно маркируются предупреждающим знаком опасности, вторые требуют большего пространства для взмаха.

Шаг второй: ознакомьтесь с прогнозом погоды.

Рыбалка в грозу смертельно опасна. Удочка, как любой высокий одиноко стоящий предмет, может притягивать удар молнии. Поэтому при приближении грозы необходимо немедленно уйти как можно дальше от береговой линии. Удар молнии может распространяться вокруг водоема в радиусе до 100 метров. Особенно опасно рыбачить в грозу в охранной зоне ЛЭП. Влажность воздуха, мокрые снасти и близость притягивающих молнии линий электропередачи увеличивают шанс смертельного поражения.

Шаг третий: внимательно осмотрите место ловли рыбы.

Забрасывать удочку вблизи ЛЭП опасно: мокрая леска – хороши проводник тока. Зацепившись за провод, можно попасть под напряжение. Необязательно прикасаться к токоведущим частям, чтобы получить смертельный удар. Ток может "пробить" и на расстоянии нескольких метров. В Карелии 27 тысяч рек и 60 тысяч озер, поэтому ни для кого не составит труда выбрать для рыбалки безопасное место – подальше от воздушных линий электропередачи, трансформаторных будок и иных энергообъектов.

В День рыбака "Карелэнерго" и студотряд "Энергетик Карелии" поздравляют всех любителей рыбной ловли с праздником!

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