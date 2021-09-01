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Студенческий отряд «Энергетик Карелии» завершил трудовой сезон на объектах «Россети Северо-Запад»

Новости. Общество
13:35, 03 Сентября 2021
фото: © Карельский филиал «Россети Северо-Запад»

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Целый месяц 10 студентов ПетрГУ осваивали практические навыки в подразделениях Карельского филиала, выполняли работы, требующие самостоятельности и инициативы.

Бойцы энергоотряда заменили 340 приборов учета, обработали 1500 актов допуска в эксплуатацию приборов учета, а также готовили материалы, требующие обработки больших массивов информации.

Знаковым событием стала трудовая смена для командира отряда Дмитрия Глазычева. Его родители многие годы работают в энергетике. Не понаслышке зная, как важна в профессии оперативность, Дмитрий смог оптимизировать вверенный ему рабочий процесс. Именно во время трудовой смены Дмитрий принял твёрдое решение работать в компании «Россети Северо-Запад» и теперь продолжает осваивать тонкости профессии на практике.

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