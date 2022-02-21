Студенческий отряд «Сириус» пришел на помощь жителям города горняков в Карелии

Девять студентов-медиков из Санкт-Петербургского педиатрического университета приехали в Костомукшу, чтобы помочь врачам.

Как пишут «Новости Костомукши», большинство студентов учатся на третьем курсе лечебного факультета Санкт-Петербургского педиатрического университета. Все ребята являются бойцами студенческого движения «Сириус». Узнав, что в Карелии сложная ситуация по ковиду, сюда направили большую делегацию помощников, в том числе и в Костомукшу.

Студенты-медики базируются в кабинете физиотерапии, который сейчас в костомукшской поликлинике не работает. Также они трудятся в колл-центре, отвечая на звонки. Двое из бригады работают в стационаре, ещё двое – в детском отделении поликлиники, помогают педиатрам вести приём.

Рабочий день у студентов начинается с 8:30 и заканчивается в 15:30. Всё это время ребята разговаривают с людьми, вбивают данные в базу больницы, передают информацию в СЭС, заполняют карточки, помогают врачам.

Живет помощники из Санкт-Петербурга в профилактории.

«Условия проживания очень качественные, мы живём в одноместных номерах. Ужинаем все вместе, готовим по дежурству. С утра до поликлиники добираемся на автобусе, а обратно очень часто ходим пешком. У вас очень красивый и чистый город, нам нравится! Хотя сначала мы немного боялись волков. Теперь с удовольствием наблюдаем заячьи следы на снегу, это очень классно! Вечерами поём под гитару, ходили кататься на лыжах», - признались студенты журналистам газеты «Новости Костомукши».

Помощники из отряда «Сириус» пробудут в Костомукше три недели.

Ранее сообщалось, студенты и ординаторы Санкт-Петербургского государственного медицинского педиатрического университета направлены в Карелию для оказания помощи поликлиникам, которые испытывают трудности из-за резко выросшего потока пациентов.