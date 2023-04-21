Студент из Карелии победил на международном чемпионате по стратегическому менеджменту

Студент Карельского филиала РАНХиГС Григорий Шаров возвратился из Перми с победой, сообщили в паблике Карельского филиала академии госслужбы.

Как уточнили в филиале РАНХиГС, Григорий занял 1 место в финале студенческой лиги и 5 место в финале профессиональной лиги международного чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Glibal Management Challenge.

Студент поделился впечатлениями об этом ярком и запоминающемся событии.

«Рад был представлять Карелию и наш филиал Президентской Академии на чемпионате GMC в Перми. В первый день удалось занять 1 место в финале студенческой лиги, а уже во второй день сразиться с лучшими управленцами со всей страны», — рассказал Григорий Шаров.

Также одаренный юноша отметил, что 5 место в суперфинале профессиональной лиги является хорошим результатом и поблагодарил всех: «Огромное спасибо всем, кто за меня болел и переживал!»