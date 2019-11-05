Студент из Карелии снялся в сериале про оперов "убойного" отдела (ФОТО и ВИДЕО)

Студент Карельского колледжа культуры и искусств Симон Каява снялся в детективном сериале "Великолепная пятерка".

Симон Каява - уроженец Лахденпохьи и студент Карельского колледжа культуры и искусств. Молодой актер принял участие в съемках сериала "Великолепная пятерка", который рассказывает о буднях оперов "убойного" отдела Петровского РОВД Петербурга. Об этом сообщает группа "Вконтакте" "Лахденпохья- Навсегда!".

Симон Каява рассказал, что серию с его участием можно будет увидеть после Нового года.

"Я играю подростка, школьника, вокруг которого ведут расследование непростого дела. Попал благодаря знакомству с агентом Анастасией, с которой познакомился на прошлом проекте. Отправил на кастинг сериала свою видеовизитку и меня утвердили. Всего было 5 съемочных дней у меня в конце октября - начале ноября. Снимался только в одной серии, но для этой серии роль - одна из главных. Платят хорошо, работать непросто, но важно научиться на практике, набраться опыта. Съемки проходят в Санкт-Петербурге", - рассказал Каява.