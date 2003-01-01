Студент из Кондопоги перевел мошенникам более 600 тысяч рублей

В Кондопоге студента обманули по схеме с переводом на «безопасный счет».

Юный житель Карелии попался на стандартную уловку аферистов и остался без денег. Сумма ущерба превысила 600 тысяч рублей. Об этом сообщили в МВД.

Злоумышленник по телефону представился сотрудником учебного заведения и попросил у студента код из СМС. Позже молодому человеку позвонил другой незнакомец, который заявил, что ранее парень общался с мошенниками. Лже-правохранитель убедил студента перевести деньги на «безопасный» счет для их защиты.

После перевода студент понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Сотрудники полиции проводят оперативные мероприятия, чтобы установить всех причастных к преступлению.

