Студент из Петрозаводска поверил блогерам и стал жертвой мошенников

Молодой человек хотел подзаработать, но остался с долгами.

19-летний студент из Медвежьегорска стал жертвой мошенников, когда пытался научиться быстрому заработку. Парень смотрел в интернете видео блогера о перепродажах и перешел по ссылке в мессенджер, где заполнил анкету.

Мошенники связались с ним по видеосвязи и убедили оформить кредит на 150 тысяч рублей. Они заставили его указать завышенный доход в заявке. Когда кредит одобрили, деньги сразу ушли на чужой счет.

На просьбы вернуть средства «блогеры» лишь предложили купить их курсы. Полиция возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве.

Напомним, ранее мошенники обманули школьницу из Петрозаводска.