Студент из Петрозаводска признан лучшим молодым вальщиком леса в России

Третьекурсник петрозаводского Лесотехнического техникума Максим Исаков стал лучшим молодым профессионалом России по компетенции «Вальщик леса».

Максим Исаков с успехом выступил на итоговых соревнованиях, приравненных к финалу Х Национального чемпионата «Молодые профессионалы», которые прошли в Ярославской области. Об этом сообщил в соцсети министр образовани и спорта Карелии Роман Голубев. В сорвенованиях принимали участие представители из Новосибирской, Воронежской, Ленинградской, Московской и Ярославской областей, а также республик Карелия и Марий Эл.

«Лучше всех в России Максим выполнил следующие непростые испытания: заточка цепи, подготовка пилы к работе, раскряжевка комбинированным резом и точная раскряжевка, лесное товароведение, валка дерева и обрезка сучьев. Некоторые из них могут показаться простыми, но уверяю, что жюри очень строго следит за точностями расчетов, качеством и скоростью выполнения. В этом и есть основная трудность — выполнить работу настолько идеально, насколько это возможно», — рассказал министр Голубев.