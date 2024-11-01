Студент из Петрозаводска проехал на велосипеде вокруг Ладожского и Онежского озер

Молодой человек ведет свой ютюб-канал, в котором рассказывает о своих увлекательных приключениях по Карелии.

Петрозаводчанин Денис Потапов путешествует в свободное от учебы время на велосипеде. Этим летом он проехал вокруг Ладожского и Онежского озер. О своих приключениях молодой человек рассказывает на своем ютюб-канале.

«Этим летом я проехал на велосипеде вокруг Ладожского и Онежского озера. 1486 км. 11 ездовых дней. 76ч 04 м чистого кручения педалей. 8215 м набора. Куча красивых видов, заезд на соревнования по ориентированию, ночевки в палатке. Одним словом — красота!», — поделился Денис.

Молодому человеку понравилось велопутеществие и он планирует совершить следующее уже после сдачи сессии в университете.