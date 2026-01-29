Студент консерватории в Петрозаводске подписал контракт на службу после кражи в магазине

Учащийся Петрозаводской консерватории сменил статус студента на статус военнослужащего-контрактника. Поводом послужил инцидент в супермаркете, где молодого человека задержали за кражу продуктов.

Сейчас молодой человек готовится к отправке на службу, рассказало издание «Фактор». По словам матери молодого человека, её сын, ранее уже отслуживший в армии, приехал в Карелию учиться и жил на скромные средства. После задержания за мелкую кражу еды он принял решение подписать контракт на прохождение военной службы.

— Уж не знаю, как так получилось, что он еду эту взял, да еще и на службу опять пошел, — поделилась женщина.

Его мама пытается вернуть сына на учёбу, однако вряд ли это возможно. В правоохранительных органах отметили, что юноша является совершеннолетним и самостоятельным гражданином, поэтому вправе сам принимать такие решения.

Добавим, что, по словам адвоката Юрия Петровского, если бы молодой человек не заключил контракт, дело, вероятно, завершилось бы штрафом или примирением сторон в связи с раскаянием.

