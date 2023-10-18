Студент ПетрГУ стал призером всероссийского конкурса

Константин Годинов выступил в Армавире с докладом об основателе карельской школы самбо.

Учащийся ПетрГУ достойно защитил свою работу в финале всероссийского студенческого конкурса «Роль личности в истории самбо». Об этом сообщили в официальном паблике петрозаводской администрации.

Студент второго курса Петрозаводского университета, воспитанник спортивной школы олимпийского резерва № 5 Константин Годинов стал призером конкурса за выступление с темой «Илья Романович Шегельман − основатель школы самбо в Карелии».





Мероприятие состоялось в Армавире в рамках Всероссийского конгресса «За самбо – будущее», приуроченному к Году педагога и наставника.

Как отметили в источнике, для участников работали тематические площадки: экспертно-профессиональная, студенческая, психологическая, спортивная и судейская. На каждой из них организовали панельные дискуссии, круглые столы, защиту проектов и студенческие соревнования по самбо.