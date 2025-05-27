Студент Петрозаводского университета стал победителем конкурса «Человек года Росатома»

Он учится в магистратуре ПетрГУ и трудится инженером-технологом на «Петрозаводскмаше».

27 мая в Екатеринбурге прошла церемония награждения победителей и призёров отраслевой программы признания «Человек года Росатома» по итогам 2024 года. Её участниками стали 1200 атомщиков и членов их семей.

В номинации машиностроительного дивизиона «Инженер-технолог» победил Евгений Гончаров, магистрант Института лесных, горных и строительных наук Петрозаводского государственного университета.

Он работает на машиностроительном заводе «Росатома» «Петрозаводскмаш» и занимается проектом по созданию системы автоматизированного определения дефектов сварных соединений по оцифрованным рентгеновским снимкам.

Команда Евгения Гончарова работает над созданием уникальной системы. Ее суть — в автоматизации процесса: нейросеть будет определять дефекты сварных швов по оцифрованным рентгеновским снимкам. Это позволит избежать ошибок, которые может допустить человек — из-за усталости или рассеянности. То есть, влияние человеческого фактора сводится на нет.

Данный проект реализуется в рамках грантов главы Республики Карелия при поддержке Фонда венчурных инвестиций Республики Карелия.