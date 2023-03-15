Студентам медколледжа в Петрозаводске подняли воду на высоту

Благодаря замене насосов в общежитии медколледжа в Петрозаводске смогли заселить верхние этажи здания.

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети рассказал о ходе ремонта в общежитии медколледжа. По его словам, на днях был завершен ремонт 10 душевых в двух блоках здания.

Также министр напомнил, что всего на ремонт общежития в 2021–2022 годах было выделено 22 миллиона рублей.

«Ранее в общежитии заменены насосные станции. Теперь вода доходит до 8 и 9 этажей, что позволило заселить их, очередь исчезла. Полностью заменены стояки водоснабжения и канализации, установлена система пожарной сигнализации, пожарные шкафы и краны, лифтовое оборудование блока А. К 1 апреля должен завершиться ремонт пожарной электрозадвижки и водомерного узла. До 30 июня установим новый лифт в блоке», — написал Михаил Охлопков.

Ранее глава Карелии положительно оценил работу Михаила Охлопкова на посту министра здравоохранения республики.