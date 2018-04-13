Студентам рассказали о вакансиях в "РКС Петрозаводск"

Сегодня в ПетрГУ состоялась ярмарка вакансий технических и инженерных специальностей.

В ярмарке приняли участие и "РКС Петрозаводск". Студенты Физико-технического института и Института лесных, горных и строительных наук могли познакомиться с работодателями, узнать, какие вакансии у них имеются, а также договориться о прохождении практики на предприятиях. На ярмарке было организовано несколько площадок: "Галерея компаний", "Диалог с работодателем" и собственно презентации предприятий. Ажиотаж ярмарка вызвала немалый: студенты с интересом узнавали о вакансиях, оставляли резюме, задавали и много вопросов: как устроиться на практику, в чем заключается та или иная работа, спрашивали об условиях труда, заработной плате. Работодатели на ярмарку приехали не только со всей Карелии, были представители и с Мурманской области.

"РКС Петрозаводск" по-прежнему нуждаются в инженерах-программистах. К нам можно не только устроиться на работу, но и пройти профессиональную практику. На ярмарке вакансий студенты смогли поговорить непосредственно с представителями службы АСУ ТП в АО "ПКС-Водоканал" и АО "ПКС-Тепловые сети". Если вас заинтересовала вакансия инженера-программиста, звоните по телефону 71-00-10 и узнавайте все подробности!

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