Студентам запретят долго спать в общежитиях

Министерство науки и высшего образования поддерживает услугу добровольной "утренней побудки" студентов в общежитиях, предлагаемую новым ГОСТом Росстандарта.

"Указанная услуга будет способствовать укреплению дисциплины обучающихся в посещении учебных занятий, и, как следствие, повышению их успеваемости. Оснований для возражений против включения такой услуги в перечень рекомендованных услуг, предоставляемых в общежитиях для обучающихся, нет. Напротив, министерство поддерживает расширение спектра добровольных услуг для обучающихся", - сообщили RNS в пресс-службе ведомства.

Утвержденный Росстандартом ГОСТ применяется на добровольной основе. В ведомстве также добавили, что данная услуга вряд ли будет востребована, так как сейчас у всех студентов есть сотовые телефоны со встроенными будильниками.

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