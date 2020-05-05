Студентка из Болгарии сделала себе самые большие губы в мире (ФОТО)

Болгарская студентка Андреа провела 20-ю процедуру по увеличению своих губ.

Жительница Софии считает себя живым воплощением куклы Барби. Андреа вначале сделала операцию по увеличению груди. Затем она принялась создавать себе красивые, по ее мнению, губы, пишет Cosmopolitan.

© instagram.com/andrea.andrea345

Девушка опубликовала свои новые фотографии спустя два дня после 20-й инъекции в губы гиалуроновой кислоты.

© instagram.com/andrea.andrea345"



Я люблю свои губы, – заверила Андреа. – Правда, в течение первых двух дней после операции мне очень больно есть. Но врачи говорят, что дальше уже будет полегче".

© instagram.com/andrea.andrea345

Студентка заявила, что теперь ее губы самые большие в мире. Впрочем, она хочет "закрепить свой успех". Однако врач предупредил девушку, что после этой инъекции нужно потерпеть минимум два месяца.