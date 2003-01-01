Студентка из Петрозаводска потеряла более миллиона рублей из-за мошенников

Студентка из Петрозаводска перевела мошенникам более 1,3 миллиона рублей после звонка о якобы ремонте домофонов.
В Петрозаводске 18-летняя студентка стала жертвой крупного мошенничества. Девушка лишилась 1,3 миллиона рублей, следуя инструкциям преступников, которые представились сотрудниками государственных служб.
Инцидент начался с телефонного звонка о якобы предстоящем ремонте домофонов. Злоумышленники убедили студентку сообщить «временный код» из смс-сообщения. Затем с ней связалась мнимая сотрудница министерства и сообщила о взломе личного кабинета на портале «Госуслуги».
Для «защиты средств» девушку убедили перевести все деньги на «специальные счета». Студентка собрала накопления, включая средства родителей, и перевела их через функцию бесконтактной оплаты на неизвестную банковскую карту. Осознание обмана пришло только после разговора с родственниками.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
