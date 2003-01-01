Студентка из Петрозаводска завершила выступление на конкурсе «Мисс Россия 2025»

Финал конкурса «Мисс Россия 2025», в котором принимала участие петрозаводчанка, прошел 4 октября в Москве.
В Москве завершился ежегодный конкурс «Мисс Россия 2025». Карелию в нем представляла студентка ПетрГУ Мария Алешко.
К сожалению призовых мест девушка не заняла. Она вошла в топ-10 финалисток конкурса. Также попала в тройку лидеров онлайн-голосования.
— Я просто была собой, не хотела надевать маски и притворяться. У меня не было задачи специально кого-то удивлять, я хотела сохранить себя и быть настоящей. Когда ты честна с собой, то другие это тоже видят. Искренность и подлинность всегда будут актуальны, — написала в соцсетях Мария.
Мария Алешко — студентка института иностранных языков ПетрГУ. Девушка любит заниматься плаванием, рисованием и изучением иностранных языков. Мария мечтает окончить университет, стать хорошим специалистом и открыть свой благотворительный фонд. Девушка мечтает создать благотворительный фонд, который поможет детям из малообеспеченных семей и детям с проблемами со здоровьем получить качественное образование.
В конкурсе принимали участие 50 девушек из разных регионов. Титул «мисс Россия — 2025» завоевала представительница Московской области, 22-летняя Анастасия Венза. Статус «вице-мисс» у 20-летней Алены Лесняк (Керчь, Республика Крым) и Виктории Макаровой (Сестрорецк, Петербург).
Конкурс «Мисс Россия» — ежегодный национальный смотр красоты, история которого началась в Париже в 1927 году. Изначально в нем участвовали русские эмигрантки, в СССР он был возрожден в 1989 году под названием «Мисс СССР». С тех пор финал традиционно проходит в Москве, а с 2016 года проект поддерживается Министерством культуры РФ. Победительница получает корону из белого золота, денежный приз и возможность представить страну на международных конкурсах.
