Студентка-медик из Петрозаводска перевела мошенникам более 4 миллионов рублей

Юная жительница карельской столицы стала жертвой аферистов.
Студентка медицинского института перевела злоумышленникам свыше 4 100 000 рублей, принадлежавших ее семье. Подробности рассказали в МВД.
В конце ноября студентке позвонил неизвестный, представившийся курьером. Девушка, ожидавшая доставку, назвала ему код из смс. После этого на связь с ней вышли мошенники, выдававшие себя за сотрудников службы безопасности и Росфинмониторинга. Они убедили студентку, что ее данные скомпрометированы — якобы на ее имя мошенники открыли счет, с которого перевели деньги экстремистской организации.
Аферисты пугали девушку уголовной ответственностью. Они заявили, что для «легализации» средств нужно перевести все наличные сбережения семьи на указанные ими карты. Студентка поверила, обналичила 590 тысяч рублей и перевела их мошенникам. Затем, следуя инструкциям незнакомцев, она тайно взяла телефоны родителей, перевела их деньги сначала на свои счета, а потом — злоумышленникам. Девушка думала, что после «декларации» средства вернутся.
Общение с аферистами прекратилось, лишь когда о переводах узнал отец девушки. Общий ущерб превысил 4,1 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.
