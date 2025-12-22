Студентка ПетрГУ из Индии стала «Лучшим иностранным студентом» на всероссийском конкурсе

Студентска Медицинского института ПетрГУ Газал Рана победила в конкурсе «СтудRussia».
В начале ноября студентка 4-го курса Медицинского института имени профессора А. П. Зильбера Газал Рана завоевала Гран-при среди студентов Северо-Запада на конкурсе «СтудRussia». А в декабре победила в финале конкурса в Москве.
Участники представляли свои оригинальные проекты по теме «адаптация иностранных студентов», а жюри оценивало их профессионализм, лидерские качества и творческое мышление. И именно наша студентка, Газал Рана, была признана лучшей. Она стала обладателем Гран-при и получила статус «Лучший иностранный студент».
— Школьница, учившаяся в Индии, даже не подозревала, что пять лет спустя сама заместитель Министра высшего образования и науки России признает ее «Лучшей иностранной студенткой». Я совершенно потрясена! Я рада, что смогла представлять свою страну, свой университет и всех людей, разделяющих мои ценности, на всероссийской международной арене в Москве. Хочу от всего сердца выразить благодарность своей семье в Индии и, конечно же, всей моей большой семье здесь, в России.
В конкурсе принимали участие 112 студентов из 78 вузов России, представляющих 22 страны.
