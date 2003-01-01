Студентка ПетрГУ получила грант на обучение в Китае

Студентка второго курса ПетрГУ Типунова Арина проходит обучение в Китае. Она получила грант от правительства КНР.
Арина Типунова учится в Институте филологии ПетрГУ. Ее направление — «Лингвистика». Этим летом она прошла краткосрочные летние курсы китайского языка в Северо-восточном экономическом университете города Далянь.
— Эта поездка позволила мне полностью погрузиться в языковую среду, что помогло усовершенствовать мои языковые навыки, глубже понять культуру Китая и менталитет его жителей. У нас были занятия по китайскому языку практически каждый день, а также специальные уроки по культуре. На них я узнала о традиционном китайском наряде — ханьфу, правилах чайной церемонии, китайских музыкальных инструментах и многом другом, — поделилась Арина в паблике «Институт филологии ПетрГУ (официальная страница)».
А в июле стало известно, что Арина прошла набор на программу «Грант международного учителя китайского языка — 2025». Конкурс был объявлен весной. Он собрал талантливых студентов со всех уголков России. Заявка Арины стала одной из лучших. В сентябре она приступила к обучению по программе «Культура Тайцзи» в Бохайском университете.
Успех Арины, говорят в ПетрГУ, — это результат упорного труда и постоянного совершенствования языковых навыков. Она активно участвует в дополнительных курсах и программах, направленных на совершенствование языковых навыков. В 2023 году она успешно прошла стажировку в городе Аньшань, получив соответствующий сертификат. В декабре 2023 года студентка сдала экзамен HSK-2, а уже в марте 2025 года успешно преодолела более высокий уровень — HSK-4.
Ранее студентка третьего курса Института иностранных языков ПетрГУ Асия Суслова завершила 4-месячную учебу по обмену в Китае. Напомним, обучать китайскому языку в ПетрГУ стали в 2022 году.