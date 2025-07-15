Студентка ПетрГУ прошла обучение в Китае

Девушка поделилась своими впечатлениями от поездки.

Студентка третьего курса Института иностранных языков ПетрГУ Асия Суслова завершила 4-месячную учебу по обмену в Китае. Об этом рассказали в пресс-службе ПетрГУ.

Девушка участвовала в программе изучения китайского языка и культуры от Сианьского интернационального университета в течение весеннего семестра 2025 года.

– Эта поездка помогла мне погрузиться в культуру Китая, изучить язык и найти много друзей из разных точек мира. В свободное от учебы время у меня получилось посмотреть культовые достопримечательности и попутешествовать по разным городам Китая, – рассказала студентка.

Так, девушка смогла посетить парк в городе Сиань, гору Хуашань, город панд Чэнду, парк города Лоян, Великую Китайскую стену и «запретный город» в Пекине.

Студентка добавила, что сотрудники и преподаватели Сианьского университета поддерживали и помогали иностранным студентами в течение всего учебного семестра.

Отдельно она отметила преподавателей ПетрГУ.

– Хочу поблагодарить Петрозаводский государственный университет за возможность поучаствовать в программе. Также хочется сказать огромное спасибо дирекции и всем педагогам, которые помогли мне и поддержали мою поездку, – сказала студентка.