Студентка ПетрГУ, волонтёр в зоне СВО и член Союза художников, стала «Студентом года»

Студентка Института филологии Петрозаводского государственного университета Галина Пантелеева удостоена титула «Студент года ПетрГУ» по итогам 2025 года.
Награда присуждена за успехи в учёбе, активную волонтёрскую деятельность в зоне специальной военной операции и участие в культурно-творческих проектах, сообщает пресс-служба ПетрГУ.
Галина уже второй год работает добровольцем в зоне СВО и помогает в тылу, организуя благотворительные сборы (канцелярия для школьников Северодонецка и округа, а на Рождество — сбор сладких и теплых подарков для одиноких и маломобильных жителей).
Является членом Творческого союза художников России, участвует в российских и международных фотовыставках.
Галина призналась, что гордится учёбой в Институте филологии с сильнейшим преподавательским составом и дружным студенческим коллективом.
— Оборачиваюсь назад и вижу, что 5 лет учёбы в ПетрГУ не прошли впустую… Чувствую сейчас настоящую поддержку от родного университета, — поделилась Галина Пантелеева.
Она также дала совет студентам:
— На первом курсе мне подсказали одну важную истину: не нужно сравнивать свое начало с чьей-то серединой. Не бойтесь и пробуйте себя во всём, что интересно. Не тратьте время на сомнения и просто действуйте.
Университет поздравляет Галину, желает удачи, неиссякаемой энергии, вдохновения и осуществления всех планов.
