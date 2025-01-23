Студентки Петрозаводского медколледжа рассказали, что делать при обморожении

С декабря 2024 года в РБ СЭМП и травмопункт Петрозаводска обратились 12 человек с отморожениями.

С декабря 2024 года в РБ СЭМП и травмопункт Петрозаводска обратились 12 человек с отморожениями, сообщил в личном профиле глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

По его словам, частота холодовой травмы в России в среднем составляет около 0,3–1% от всех травм. В Сибири, на Дальнем Востоке и в Северных регионах на нее приходится до 20% от всех случаев термической травмы.

Более 90% всех случаев составляют отморожения рук и ног. Чаще всего ему подвергаются пальцы стоп, второе место занимают кисти рук, на третьем — выступающие части лица: уши, нос, подбородок и щеки, подчеркнул министр здравоохранения республики.

А что делать при отморожении, рассказали студентки 5 курса специальности «Лечебное дело» Петрозаводского медколледжа Александра Менькова и Дарья Гасюк в видеоролике.