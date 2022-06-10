Студентов и преподавателей Карелии может ждать реформа образования

Российское образование находится на пороге реформы в связи с выходом страны из Болонского процесса.

Вузы России и Беларуси исключены из Болонского образовательного процесса в апреле. Об этом сообщил замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев. По словам представителя российского министерства, решение было принято после того, как Российский союз ректоров поддержал СВО на территории Украины. В последние месяцы представители российской власти рассуждали о необходимости отказа от Болонской системы, которую они увязывали с западными традициями. Чиновники России намерены запустить некую новую форму обучения в российских вузах.

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