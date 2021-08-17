Студентов, не прошедших вакцинацию, предложили лишать права на дипломы

Целесообразность выдачи дипломов студентам, отказавшимся делать прививку от коронавируса, «вызывает большие сомнения».

С таким заявлением выступила администрация Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов.

Его текст опубликован на официальном сайте вуза.

«Сама целесообразность выдачи дипломов о высшем образовании „отказникам“ вызывает у ряда членов Ученого совета СПбГУП большие сомнения. Когда человек отказывается от прививки без каких-либо признанных наукой и практической медициной оснований, его поведение не только принимает антиобщественный характер, но и демонстрирует невежество, недостаток фундаментальности образования, полноценной картины мира», — говорится в заявлении.

Это мнение разделяет ректор СПбГУП Александр Запесоцкий.

«Отказаться от прививки сегодня по сути то же самое, что утверждать, что Земля стоит на трех китах, а вокруг нее вращается солнце. Любой гражданин России имеет право на подобное мнение. Выдавать ли такому студенту диплом университета — вопрос чести вузовской профессуры, но я не думаю, что ковид-диссиденты имеют право на университетский диплом», — сказал руководитель вуза.