Студентов техникума в Петрозаводске будут учить изготовлению машин для завода «Амкодор»

Завод по производству лесозаготовительной техники «Амкодор Онего» в Петрозаводске планирует предоставить свои машины лесотехническому техникуму для обучения студентов.

Об этом рассказал директор Петрозаводского лесотехнического техникума Олег Лутфуллин на презентации продукции «Амкодор-Онего» для представителей лесопромышленных компаний России.

По словам Лутфуллина, техникум планирует получить для своих мастерских комплекс машин «Амкодор», что позволит обучать студентов рабочим специальностям, востребованных на заводе. Подробнее об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».