Студенты 3 колледжей Карелии будут осваивать профессии по международным стандартам

Сортавальский, медицинский и педагогический колледжи Карелии получат из федерального бюджета более 38,5 млн рублей на создание 12 мастерских для подготовки кадров по международным стандартам программы WorldSkills.

Об этом ТАСС сообщили в министерстве образования республики.

"Три колледжа Республики Карелия вошли в перечень победителей конкурсного отбора на предоставление в 2021 году федеральных грантов. Сортавальский колледж, педагогический колледж и медицинский колледж получат более 38,5 млн рублей", - рассказали в Минобразования Карелии. В каждом из этих учебных заведений через год появится по четыре новых мастерских. О каких международных стандартах идет речь, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".