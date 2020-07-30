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Студенты 3 колледжей Карелии будут осваивать профессии по международным стандартам

Новости. Общество
16:17, 31 Июля 2020
фото: © Таисия Боршигова/ТАСС
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Сортавальский, медицинский и педагогический колледжи Карелии получат из федерального бюджета более 38,5 млн рублей на создание 12 мастерских для подготовки кадров по международным стандартам программы WorldSkills.

Об этом ТАСС сообщили в министерстве образования республики.

"Три колледжа Республики Карелия вошли в перечень победителей конкурсного отбора на предоставление в 2021 году федеральных грантов. Сортавальский колледж, педагогический колледж и медицинский колледж получат более 38,5 млн рублей", - рассказали в Минобразования Карелии.

В каждом из этих учебных заведений через год появится по четыре новых мастерских.

О каких международных стандартах идет речь, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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