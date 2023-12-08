Студенты бились на Ладоге

Несмотря на сложнейшую борьбу за кубок ребята остались единой командой.
Власти Питкярантского района рассказали о Битве на Ладоге, в которой приняли участие студенты.
Так, VII слёт студенческих отрядов Карелии прошел в Питкяранте. Ведь только в БИТВЕ НА ЛАДОГЕ можно проверить свою силу, скорость, ловкость и командный дух, отметили в официальном паблике Питкярантского района.
Ребята отлично справлялись со всеми испытаниями и несмотря на сложнейшую борьбу за кубок остались единой командой, сообщили в сети.
Фото - в альбоме, а видео с мероприятия - в телеграм-канале.
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