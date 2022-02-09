Студенты из Петрозаводска и Питера приехали в Костомукшу для борьбы с коронавирусом

В Межрайонную больницу №1 Костомукши приехали для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией 18 студентов и один ординатор.

Как сообщается в официальном паблике костомукшской больницы, из восьми студентов, приехавших из ПетрГУ, 5 учатся по специальности «лечебное дело», а 3 по специальности «педиатрия». Трое из этих ребят проходят целевое обучение по направлению от Межрайонной больницы № 1.

Ещё 9 студентов приехали из Санкт-Петербурга, они учатся в Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете.

Студенты привлекаются для помощи в работе в колл-центре для приема звонков от населения, в терапевтическом отделении поликлиники, в стационаре для лечения больных коронавирусной инфекцией.

Кроме студентов на помощь приехала врач-ординатор, проходящая обучение в Санкт-Петербурге по целевому направлению для Костомукши. Летом этого года Дарья Шубенкина заканчивает ординатуру и приезжает в город горняков работать по своей основной специальности — врач-акушер-гинеколог. А в настоящее время прошла обучение по оказанию медицинской помощи при коронавирусной инфекции и приехала помочь в борьбе с пандемией.

Ранее сообщалось, на борьбу с ковидом в Петрозаводск едут еще 70 студентов и ординаторов из Педиатрического университета Санкт-Петербурга.