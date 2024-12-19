здоровье работа экология
реклама на сайте
В новом районе Петрозаводска «Talojarvi. Город у воды» сдан в эксплуатацию еще один дом
19.12.2024 16:58
«Круто!»: автомобилисты восхищались виртуозом парковки в одном из дворов Петрозаводска
19.12.2024 23:23

Студенты из Петрозаводска получили стипендию имени Евгения Касперского

Новости. Общество
18:40, 20 Декабря 2024
фото: пресс-служба «Лаборатории Касперского»

Новости партнеров

В Москве состоялась церемония награждения победителей конкурса на получение специальной стипендии имени Евгения Касперского.

В Москве состоялась церемония награждения победителей конкурса на получение специальной стипендии имени Евгения Касперского. Конкурс, организованный «Лабораторией Касперского» совместно с Фондом поддержки молодых учёных имени Геннадия Комиссарова, направлен на поддержку начинающих исследователей и специалистов в области информационных технологий и кибербезопасности. Каждый лауреат будет ежемесячно в течение года получать стипендию размером 30 тысяч рублей.

Конкурс был разделён на три направления: научные исследования, проектные инициативы и проекты. В рамках научных исследований рассматривались разработки, нацеленные на расширение и систематизацию знаний. Проектные инициативы представляли собой идеи, предложенные в форме конкретной запланированной деятельности, результатом которой должно стать создание минимально жизнеспособного продукта (MVP). Категория «Проекты» включала доработку и практическую реализацию уже существующих MVP.

Конкурс проходил в два этапа. Сначала экспертный совет заочно оценивал представленные заявки участников. Затем участники очно рассказывали о своих разработках и отвечали на вопросы членов жюри. При оценке заявок на первом этапе учитывались различные критерии. Научные исследования оценивались с точки зрения актуальности темы, научной новизны, практической значимости, перспектив развития и публичности результатов, а проектные инициативы — с точки зрения актуальности проблемы, новизны метода, технической осуществимости и эффективности предложенного решения. Для проектов также учитывались актуальность проблемы, оригинальность подхода и практическая эффективность.

На финальном этапе конкурса эксперты дополнительно оценивали аналитические способности участников, их технические навыки, умение мыслить в рамках проектной логики и знание современных трендов.

Всего в конкурсе было предусмотрено 30 призовых мест. В число победителей вошли два студента из Петрозаводска:

  • Дмитрий Ларионов с проектом «Обучение студентов бакалавриата кибериммунной методологии разработки»

  • Кирилл Ивашнев и с научным исследованием «Оптимизация защиты многомодульной ГИС с использованием кибериммунного подхода»

Все победители продемонстрировали высокий уровень профессионализма и креативный подход. Их работы были высоко оценены экспертным советом, в который вошли ведущие специалисты «Лаборатории Касперского» и представители российских вузов.

«Мы запустили этот конкурс, чтобы поддержать молодых учёных и специалистов на старте их карьеры и тем самым помочь развитию всей отрасли и профессионального сообщества. Было охвачено много интересных и перспективных тем. Конкурс наглядно продемонстрировал, что информационная безопасность — это широкая предметная сфера, в которой можно заниматься и практическими проектами, и теоретическими исследованиями, и расследованием сложных кибератак. Выбрать лучших было непросто. Поздравляю победителей и желаю им плодотворной работы над их проектами», — комментирует Евгений Касперский, генеральный директор «Лаборатории Касперского».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.12.2024, 20:30
SHOT: разведывательный беспилотник, сбитый над Карельским перешейком, мог быть запущен из Финляндии
14.12.2024, 00:10
Названа каша, которую едят на завтрак долгожители
15.12.2024, 22:00
Ушедший из России знаменитый автоконцерн вновь запатентовал машину в России
14.12.2024, 11:52
«Драматические последствия для Земли»: мощнее миллиардов атомных бомб ожидается вспышка на Солнце
13.12.2024, 18:45
В Карелии ушла из жизни Надежда Рыжова
18.12.2024, 06:50
Новая строка в квитанциях за ЖКХ: россиянам придется платить за вывоз снега отдельно

Медиа

Одна из крупнейших в Финляндии компаний Tulikivi по обработке камня и производству теплоаккумулирующих печей-каминов не покинула российский рынок
29.10.2024 10:22
все фото и видео
© 2003—2024 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.