Студенты из разных стран мира рассказали о своих языках в Петрозаводске

Первокурсники поделились своими знаниями и расширили кругозор о народах планеты.

Мероприятия «Языки и культуры планеты» прошло в Карельском филиале Президентской академии. Информацию об этом сообщили в паблике Карельский филиал РАНХиГС.

Первокурсники подготовили красочные презентации, посвященные русскому, арабскому, китайскому, испанскому, индонезийскому, карельскому, вепсскому, годоберинскому, табасаранскому, водскому и другим языкам.

В мероприятии приняли участие иностранные студенты, которые учатся в Петрозаводском государственном университете и в Петрозаводской государственной консерватории им. А. К. Глазунова. Они представили на встрече Европу, Азию, Латинскую Америку, Африку.

Благодаря познавательным рассказам о языках и культуре разных стран расширяется кругозор студентов, развивается межкультурная компетенция, уважение у другим национальностям.