Студенты-медики из Санкт-Петербурга приехали в Карелию помогать бороться с коронавирусом

Студенты и ординаторы Санкт-Петербургского государственного медицинского педиатрического университета направлены в Карелию для оказания помощи поликлиникам, которые испытывают трудности из-за резко выросшего потока пациентов.
Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.
Первая группа из 30 человек уже прибыла в Петрозаводск, а вскоре приедут еще 70 студентов и ординаторов.
«Это стало реакцией на письмо министра здравоохранения республики Михаила Охлопкова с обращением о поддержке системы региональной медицины», - пояснили в правительстве.
Ранее на помощь медицинским работникам Карелии пришли 585 студентов Петрозаводского базового медицинского колледжа и медицинского института ПетрГУ. В учреждениях здравоохранения Петрозаводска трудится 531 студент и ординатор, в центральных районных больницах - 54 человека.
Поток пациентов в поликлиники Карелии резко увеличился с началом новой волны коронавирусной инфекции.
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