Студенты-медики приступили к практике в больницах Карелии

Важный этап обучения сейчас проходят будущие медики из Петрозаводского базового медицинского колледжа.

Студенты медколледжа начали практику в ведущих клиниках республики. Будущие медики распределены по отделениям Республиканской больницы им. В. А. Баранова, Республиканской больницы скорой помощи и Детской республиканской больницы им. И. Н. Григовича.

Этот этап позволяет студентам применить теоретические знания, получить опыт общения с пациентами и работы в команде. За каждой группой закреплены опытные кураторы, которые помогают формировать не только профессиональные навыки, но и такие качества, как ответственность и сострадание.

В Детской республиканской больнице, например, практикуются студенты третьего курса.

— Мы видим, как с каждым днём их движения становятся увереннее. Они уже не просто наблюдатели, а настоящие помощники, вносящие свой вклад в заботу о маленьких пациентах, — отмечают в клинике.

