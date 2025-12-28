Студенты начнут изучать «дело Долиной» в рамках учебных программ

Ведущие юридические вузы России включат в учебные программы разбор судебного дела о квартире певицы Ларисы Долиной.

В Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ) дело будет изучаться в магистратуре на программах «Юрист в сфере оборота недвижимости», «Гражданское право, семейное право» и «Гражданский процесс, арбитражный процесс», рассказали «РИА Новости» ведущие российские ВУЗы.

— Мы со студентами с интересом следили за развитием событий в этом деле и обсуждали на семинарских занятиях возможные пути его разрешения, — рассказала заведующая кафедрой правовой охраны окружающей среды СПбГУ Татьяна Краснова.

В Московском государственном юридическом университете (МГЮА) подчеркнули, что студенты должны не только обсуждать теоретические вопросы, но и разбирать актуальную судебную практику.

— Учитывая широкий общественный резонанс и влияние на дальнейшее развитие судебной практики, «дело Долиной» будет рассматриваться на занятиях, — сообщили в вузе.

В Президентской академии (РАНХиГС) отметили, что на этом примере можно научить студентов правильной организации работы юристов при заключении сделок. Декан Высшей школы правоведения Олег Зайцев добавил:

— Мы можем учить будущих судей смотреть прежде всего на закон, а не на узнаваемость истца или ответчика.

Поводом для изучения стало громкое судебное разбирательство. 16 декабря 2025 года Верховный Суд РФ признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, купленной у Ларисы Долиной за 112 миллионов рублей, отменив предыдущие решения в пользу певицы. Дело вызвало широкий общественный резонанс и стало значимым прецедентом в судебной практике по сделкам с недвижимостью.

Ранее Мосгорсуд выселил Ларису Долину из квартиры в Хамовниках.