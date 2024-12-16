Студенты ПетрГУ бьют тревогу: душевые с грибком в общежитии угрожают здоровью

Видео опубликовали в одном из местных пабликов.

Студенты Петрозаводского государственного университета пожаловались на душевые в общежитии № 9, копус 1. Там плавает вода, в которой девушки боятся подхватить опасные заболевания. Видео с места событий опубликовали в паблике Петрозаводск | Карелия | Без цензуры.

«Уже не можем терпеть! Душ в общежитии № 9 к.1 в отвратительном состоянии! Больше недели всем студенткам приходится мыться в таких опасных для здоровья условиях (сходи в душ и получи грибок). Никто не решает проблему. Журнал сантехника исписан жалобами и все остается также ужасно. Помимо не уходящей воды в душе, лейки в ужасном состоянии, брызжат во все стороны. Заметьте проблему! Помогите нам, пожалуйста. Пишу от лица всех студенток ПетрГУ, живущих в общежитии № 9, корпус 1. Очень просим обратить внимание всем органам и распространить информацию!», — написали студентки университета.