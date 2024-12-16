Студенты ПетрГУ разрабатывают проект по восстановлению церкви в Кондопожском районе

Жители деревни Лижмы хотят восстановить былую красоту церкви.

Студенты строительного факультета вместе с доцентом кафедры технологии и организации строительства Евгении Ратьковой провели исследования церкви Николая Чудотворца, чтобы разработать проект по ее восстановлению. Информацию об этом сообщили на сайте Петрозаводского госуниверситета.

Церковь Николая Чудотворца находится на берегу Малой Лижемской Губы Онежского озера, почти в самом устье реки Лижмы. Церковь построил в 1860 году крестьянин Гавриил Семенов, мастер Николаевско-Ладожского сельского общества деревни Ульяновской Олонецкой губернии. В 1917 году церковь закрыли, здание сильно изменилось. Купол сняли и сделали из церкви пекарню.

Сейчас жители Лижмы хотят восстановить былую красоту церкви. Люди расчистили территорию, сделали ремонт, убрали и обустроили храм. Недавно в церкви прошло первое за последние сто лет богослужение.

Участники экспедиции обследовали здание церкви и определили его техническое состояние, сделали обмеры, взяли пробы грунта основания и раствора фундамента для дальнейших исследований.

Экспедицию организовала кафедра технологии и организации строительства при содействии кафедры ЮНЕСКО.