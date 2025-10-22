Студенты ПетрГУ вошли в десятку лучших на чемпионате по программированию

Студенты ПетрГУ вошли в топ-10 участников в финале международного чемпионата по алгоритмическому программированию «RuCode».

40 программистов из Петрозаводска приняли участие во Всероссийском фестивале «RuCode». Соревнования прошли на базе Петрозаводского государственного университета в формате дистанта. Участники решали различные задачи при помощи написания кодов и алгоритмов. Сборная опорного вуза Карелии вошла в десятку лучших, сообщила пресс-служба университета.

«RuCode» – это Всероссийский ИТ-фестиваль по искусственному интеллекту и алгоритмическому программированию.



Его участники – школьники, студенты и специалисты, желающие повысить свой уровень знаний в программировании и искусственном интеллекте, а также получить опыт участия в соревнованиях.



Организаторы фестиваля, наряду с МФТИ, ведущие российские вузы, общественные организации, технопарки, кванториумы и ведущие ИТ-компании России. Фестиваль проходит при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

