Студенты ПетрГУ высадили аллею лип в центре карельской столицы

На улице Гоголя в Петрозаводске появилась новая зелёная зона.
Сегодня, 11 сентября, студенты 2 курса направления «Ландшафтная архитектура» ПетрГУ совместно с председателем Петросовета Надеждой Дрейзис высадили аллею молодых лип на улице Гоголя в столице региона. Об этом сообщила глава города Инна Колыхматова на своей странице ВКонтакте.
— Ребята с большим энтузиазмом подошли к работе. Каждое высаженное дерево — это добрый вклад, который они оставляют для будущих поколений петрозаводчан, — отметила она.
Ранее мы писали, что газон возле Петрозаводской консерватории украсили 7 саженцев декоративного гибрида боярышника и рябины. Тёмно-красные плоды этого дерева будут оставаться на ветвях до начала зимы, преображая облик осеннего города.