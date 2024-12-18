Студенты ПетрГУ завоевали призовые места на полуфинале чемпионата мира по программированию

Две команды из Петрозаводска завоевали призовые места на полуфинале студенческого командного чемпионата мира по программированию.

Команды студентов Петрозаводского государственного университета блестяще выступили на полуфинале чемпионата мира по программированию ICPC NEF-2024, завоевав дипломы второй и третьей степени. Об этом сообщила пресс-служба университета.

15 декабря в Санкт-Петербурге пришло одно из самых престижных соревнований для студенческих команд по программированию в мире. Более 300 команд из разных стран состязались в решении сложнейших алгоритмических задач.

Как рассказали в Петргу, три команды, представлявшие Институт математики и информационных технологий, продемонстрировали высокий уровень подготовки и успешно справились с заданиями. Команда «Petrozavodsk SU: Gusari molchat'» получила диплом II степени, решив шесть сложнейших задач. А диплом III степени получила команда «Petrozavodsk SU: sudo -E bash». Третьей команде, Petrozavodsk SU: Randomnoe viberi, немного не хватило до призового места.

Уточняется, что подготовка к соревнованиям проходила в течение нескольких месяцев. Студенты участвовали в регулярных тренировках, интенсивах и сборах, в том числе совместно с командами ИТМО.

«Наши команды в упорной борьбе справились со сложнейшими задачами, что позволило им стать призёрами этих важных соревнований и попасть в Топ-30 итоговой турнирной таблицы. Для команд ПетрГУ это лучший результат за последние несколько лет», — поделилась менеджер Клуба творчества программистов Г. В. Басалова.