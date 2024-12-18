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Студенты ПетрГУ завоевали призовые места на полуфинале чемпионата мира по программированию

Новости. Общество
09:30, 19 Декабря 2024
фото: © ПетрГУ

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Две команды из Петрозаводска завоевали призовые места на полуфинале студенческого командного чемпионата мира по программированию.

Команды студентов Петрозаводского государственного университета блестяще выступили на полуфинале чемпионата мира по программированию ICPC NEF-2024, завоевав дипломы второй и третьей степени. Об этом сообщила пресс-служба университета.

15 декабря в Санкт-Петербурге пришло одно из самых престижных соревнований для студенческих команд по программированию в мире. Более 300 команд из разных стран состязались в решении сложнейших алгоритмических задач.

Как рассказали в Петргу, три команды, представлявшие Институт математики и информационных технологий, продемонстрировали высокий уровень подготовки и успешно справились с заданиями. Команда «Petrozavodsk SU: Gusari molchat'» получила диплом II степени, решив шесть сложнейших задач. А диплом III степени получила команда «Petrozavodsk SU: sudo -E bash». Третьей команде, Petrozavodsk SU: Randomnoe viberi, немного не хватило до призового места.

Уточняется, что подготовка к соревнованиям проходила в течение нескольких месяцев. Студенты участвовали в регулярных тренировках, интенсивах и сборах, в том числе совместно с командами ИТМО.

«Наши команды в упорной борьбе справились со сложнейшими задачами, что позволило им стать призёрами этих важных соревнований и попасть в Топ-30 итоговой турнирной таблицы. Для команд ПетрГУ это лучший результат за последние несколько лет», — поделилась менеджер Клуба творчества программистов Г. В. Басалова.

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