Студенты Петрозаводска сшили бойцам в зоне спецоперации толстовки с потайным карманом

Учащиеся колледжа технологии и предпринимательства Карелии сшили партию толстовок для военнослужащих в зоне спецоперации.

Студенты карельского колледжа технологии и предпринимательства сшили партию толстовок для военнослужащих, которые находятся в зоне специальной военной операции.



В колледже слегка усовершенствовали модель, добавив потайной карман. В него вложили пожелания бойцам, сообщили в Госкомитете Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору.