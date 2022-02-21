Студенты Петрозаводского университета выходят с дистанта

В Петрозаводском государственном университете студентов перевели с дистанционной на очную форму обучения.

Студенты Петрозаводского университета приступят к очному обучению со следующей недели. Об этом сообщает паблик ПетрГУ в соцсети.

«С 28 февраля все студенты выходят с дистанта из-за улучшения эпидемиологической ситуации в ПетрГУ», — говорится в сообщении вуза.

С 7 по 26 февраля студенты госуниверситета Петрозаводска учатся в дистанционном формате в связи с ростом заражения коронавирусом. У медицинского института было введено смешанное обучение.