Студенты смогут получить две отсрочки от армии

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который уточняет основания для отсрочки от призыва на военную службу для продолжения обучения.

Как пояснила автор инициативы, вице-спикер палаты Ирина Яровая, мальчики идут в школу в разном возрасте. В результате некоторые из них уже в школе вынуждены использовать право на отсрочку от армии, пишет "Российская газета".

Так что молодые люди, которым 18 лет исполнилось в период школьного обучения, находятся в неравных условиях при получении высшего образования со сверстниками, достигшими призывного возраста после окончания школы.

"Эта инициатива, подготовленная депутатами Госдумы, уравнивает студентов в правах на отсрочку от военной службы", - пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин. - Законопроект исправляет несправедливость, при которой студенты, воспользовавшиеся первой отсрочкой от армии еще в школе, не могут получить ее для продолжения обучения в магистратуре".

"Поправки позволяют молодым людям пройти непрерывное обучение вне зависимости от даты достижения ими призывного возраста", - отметил спикер.

Согласно законопроекту, молодые люди, которым еще во время обучения в школе исполнилось 18 лет, смогут воспользоваться отсрочкой от призыва для обучения в бакалавриате, а потом - в магистратуре. Такие юноши также получат право на отсрочку от призыва на военную службу в связи с обучением по программам среднего профобразования.

Данная законодательная инициатива направлена на реализацию постановления Конституционного суда РФ, который разрешил получать отсрочку от призыва на военную службу для обучения в магистратуре, даже если она окажется третьей по счету.