Студенты узнали, как очищаются сточные воды

Учащиеся Лесотехнического техникума посетили канализационные очистные сооружения (КОС) Петрозаводска и познакомились с процессом очистки сточных вод.
Познавательную экскурсию для студентов провела инженер-технолог АО «ПКС — Водоканал» Александра Лемешевская. Она рассказала ребятам, как вода из канализационных стоков проходит все этапы очистки, прежде чем снова возвращается в Онежское озеро.
Во время экскурсии учащиеся увидели главную насосную станцию, первичные отстойники, аэротенки, иловые карты и бурты с почвогрунтом. Студенты узнали, как работает технология компостирования осадка, а также какие меры применяются для снижения неприятных запахов.
Группа компаний «РКС — Петрозаводск» регулярно организует экскурсии на объекты водоснабжения и водоотведения, чтобы показать, какую важную роль играют очистные сооружения в жизни города.