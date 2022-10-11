Студенты в Карелии плетут для участников спецоперации маскировочные сети

В костомукшском политехническом колледже продолжается акция «Сети Победы».
В политехническом колледже Костомукши студенты вместе с наставниками плетут маскировочные сети, сообщил глава города Сергей Новгородов.
«Она делает невидимыми наших солдат в окопах и командных пунктах для средств аэроразведки. Также ею маскируют технику на позициях», - сообщил он в соцсети.
Напомним, ранее студенты карельского колледжа технологии и предпринимательства сшили партию толстовок для военнослужащих, которые находятся в зоне специальной военной операции.
В колледже слегка усовершенствовали модель, добавив потайной карман. В него вложили пожелания бойцам.
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