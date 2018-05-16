Субботник на "Фонтанах" пройдет 26 мая

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"Петрозаводск спортивный" приглашает всех неравнодушных горожан принять участие в уборке любимой лыжной трассы, рассказали в мэрии.
С завершением зимнего сезона хлопоты на трассе "Фонтаны" не заканчиваются. Каждый год весной здесь проходят трудовые субботники.
"В этом году такая акция состоится 26 мая, в 11:00. После завершения уборки участников субботника ждут горячий чай и теплая беседа", - отметили в администрации Петрозаводска.
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