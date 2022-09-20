Субботник на трассе «Фонтаны» состоится в Петрозаводске

Мэрия Петрозаводска приглашает горожан поучаствовать в субботнике на трассе «Фонтаны».

Экологическая акция состоится в субботу, 8 октября, в 11 часов. Об этом информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска. Сбор участников состоится в начале трассы, где традиционно проходят все мероприятия городского фестиваля «Зимние фонтаны».

Горожанам предстоит убрать с дистанции мусор, лишнюю траву, ветки, прутья и кусты накануне зимнего лыжного сезона.

«Дирекция спорта Петрозаводского городского округа просит одеваться на субботник по погоде, надеть резиновые сапоги. Приветствуется рабочий инвентарь, особенно кусторезы, топоры, бензопилы. Организаторы напоят участников экологической акции горячим чаем», — говорится в сообщении.